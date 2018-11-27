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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Шеффилд Юнайтед
Брентфорд - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 27 ноября 2018
Брентфорд
27.11.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
2 : 3
Завершен
Шеффилд Юнайтед
6'
Н. Мопе
65'
Д. Флек (АГ)
10'
Э. Конса (АГ)
15'
О. Норвуд
72'
Л. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Шеффилд Юнайтед
72'
ГОЛ! 2:3!
Л. Кларк
Пас отдал
К. Вашингтон
Желтая карточка
Д. МакИкран
69'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Д. Флек
65'
17'
Желтая карточка
К. Бешам
15'
ГОЛ! 1:2!
О. Норвуд
Пас отдал
К. Фримен
10'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Конса
ГОЛ! 1:0!
Н. Мопе
Пас отдал
Р. Сойерс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
13
Джон Флек
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
36
Джош Кларк
ЦП
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
3-4-1-2
25
Бентли
15
Конса
2
Мефам
3
Дальсгаард
14
Сойерс
4
МакЛед
31
Джадж
16
МакИкран
7
Каньос
5
Барбе
11
Мопе
3-2-3-2
1
Хендерсон
5
О'Коннелл
15
Иган
6
Бешам
23
Фримен
3
Стивенс
13
Флек
6
Ландстрем
10
Норвуд
17
МакГолдрик
14
Вашингтон
Остались в запасе
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
28
Мозес Одубайо
ПЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
28
Мозес Одубайо
ПЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Брентфорд - Шеффилд Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
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