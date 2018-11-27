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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 27 ноября 2018
Ротерхэм
27.11.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
2 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
6'
У. Волкс
15'
К. Робертсон
12'
Н. Уэллс
90+1'
Л. Фримен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Л. Фримен
Пас отдал
Д. Бидуэлл
35'
Желтая карточка
П. Вшолек
23'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
ГОЛ! 2:1!
К. Робертсон
Пас отдал
У. Волкс
15'
12'
ГОЛ! 1:1!
Н. Уэллс
ГОЛ! 1:0!
У. Волкс
Пас отдал
Р. Тауэлл
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
4-5-1
1
Родак
26
Винер
3
Мэтток
6
Аджайи
4
Робертсон
6
Волкс
28
Тейлор
16
Палмер
17
Тауэлл
7
Уильямс
14
Смит
3-2-2-2-1
1
Ламли
22
Ранхель
37
Ляйстнер
6
Линч
5
Кэмерон
21
Бидуэлл
10
Эзе
21
Луонго
22
Вшолек
15
Фримен
21
Уэллс
Остались в запасе
Ротерхэм
Куинз Парк Рейнджерс
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Ротерхэм - Куинз Парк Рейнджерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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Ротерхэм
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2025.06.25 15:41
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