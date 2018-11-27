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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АЕК - Аякс
АЕК - Аякс: обзор матча 27 ноября 2018
АЕК
27.11.2018, вторник, 20:55
Лига чемпионов, группа E, 5 тур
0 : 2
Завершен
Аякс
68'
Д. Тадич (П)
72'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Аякс
Желтая карточка
Г. Якумакис
90'
86'
Замена
З. Лабиад
️️️️
Д. ван де Бек
Замена
Г. Якумакис
️️️️
Э. Понсе
82'
Замена
️️️️
П. Манталос
78'
Замена
Л. Бойе
️️️️
Р. Гало
73'
72'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тадич
Пас отдал
К. Хунтелаар
68'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Тадич
Вторая желтая
М. Ливайя
67'
62'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
К. Дольберг
60'
Желтая карточка
Н. Мазрауи
Желтая карточка
М. Ливайя
53'
Желтая карточка
Д. Чигринский
51'
Желтая карточка
М. Оиконому
29'
19'
Желтая карточка
Л. Шоне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Василиос Баркас
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
12
Родриго Гало
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
95
Алеф
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
3-2-3-2
1
Баркас
6
Оиконому
19
Чигринский
12
Гало
23
Хульт
2
Бакакис
6
Галанопулос
95
Алеф
20
Манталос
9
Понсе
10
Ливайя
4-3-2-1
24
Онана
3
Мазрауи
8
Вебер
4
де Лигт
17
Блинд
20
Шоне
21
де Йонг
6
ван де Бек
7
Нерес
10
Тадич
9
Дольберг
12
Гало
15
Бойе
15
Бойе
12
Гало
9
Понсе
7
Якумакис
7
Якумакис
9
Понсе
6
ван де Бек
52
Лабиад
52
Лабиад
6
ван де Бек
9
Дольберг
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
9
Дольберг
Остались в запасе
АЕК
Аякс
70
Яннис Янниотас
ПВ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
31
Константинос Лампру
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
70
Яннис Янниотас
ПВ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча АЕК - Аякс
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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