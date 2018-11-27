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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Ним - Сент-Этьен
Ним - Сент-Этьен: обзор матча 27 ноября 2018
Ним
27.11.2018, вторник, 21:00
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Сент-Этьен
90'
Д. Буанга
81'
Р. Берич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ним - Сент-Этьен
ГОЛ! 1:1!
Д. Буанга
Пас отдал
Ф. Мигель
90'
81'
ГОЛ! 0:1!
Р. Берич
72'
Желтая карточка
В. Хазри
5'
Желтая карточка
А. Диуссе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
17
Умут Бозок
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ним
23
Антони Бриансон
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
10
Тежи Саванье
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Батист Гийом
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Реми Кабелла
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
3-2
13
Бернардони
27
Мауасса
3
Мигель
22
Алакуш
7
Алиуи
17
Бозок
2-1-1-1-4
16
Руффье
3
Суботич
39
Полома
6
М'Вила
10
Диуссе
70
Норден
93
Салибу
22
Монне-Паке
9
Берич
17
Амума
Остались в запасе
Ним
Сент-Этьен
20
Рено Рипар
ПВ
99
Денис Буанга
ЛВ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
10
Тежи Саванье
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
40
Жесси Мулен
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Реми Кабелла
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
20
Рено Рипар
ПВ
99
Денис Буанга
ЛВ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
10
Тежи Саванье
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Реми Кабелла
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Ним - Сент-Этьен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
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