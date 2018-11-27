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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Янг Бойз
Манчестер Юнайтед - Янг Бойз: обзор матча 27 ноября 2018
Манчестер Юнайтед
27.11.2018, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 5 тур
1 : 0
Завершен
Янг Бойз
90+1'
М. Феллайни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Янг Бойз
ГОЛ! 1:0!
М. Феллайни
Пас отдал
Р. Лукаку
90'
+1
83'
Замена
М. Нгамале
️️️️
Ж. Нсаме
Желтая карточка
Л. Валенсия
72'
Замена
Х. Мата
️️️️
Л. Валенсия
72'
66'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
М. Сулеймани
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Д. Лингард
64'
Замена
П. Погба
️️️️
Фред
64'
61'
Желтая карточка
Л. Бенито
48'
Желтая карточка
М. Камара
46'
Замена
У. Гарсия
️️️️
С. фон Берген
Желтая карточка
Н. Матич
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
7
Фред
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
30
Сандро Лаупер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
13
Торстен Шик
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
3-4-2-1
43
Де Хеа
6
Смоллинг
4
Джонс
23
Шоу
25
Валенсия
18
Матич
7
Фред
25
Феллайни
9
Рэшфорд
77
Лингард
9
Марсьяль
4-4-2
16
фон Бальмус
43
Мбабу
5
фон Берген
5
Камара
23
Бенито
30
Лаупер
15
Соу
20
Эбишер
10
Сулеймани
27
Ассале
17
Нсаме
7
Фред
8
Погба
8
Погба
7
Фред
25
Валенсия
64
Мата
64
Мата
25
Валенсия
77
Лингард
9
Лукаку
9
Лукаку
77
Лингард
5
фон Берген
25
Гарсия
25
Гарсия
5
фон Берген
17
Нсаме
13
Нгамале
13
Нгамале
17
Нсаме
10
Сулеймани
16
Фасснахт
16
Фасснахт
10
Сулеймани
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Янг Бойз
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Марко Вельфли
ВР
13
Торстен Шик
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
13
Торстен Шик
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Янг Бойз
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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