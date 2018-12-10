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    Расписание матчей 10-12-2018

    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 17 тур
    10 декабря, понедельник
    13:00
    Ахмат (мол)
    3:0
    Арсенал Т (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 17 тур
    10 декабря, понедельник
    19:30
    Ахмат
    2:0
    Арсенал
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 13 тур
    10 декабря, понедельник
    20:00
    Панетоликос
    2:1
    Аполлон Смирнис
    Матч завершен
    10 декабря, понедельник
    20:30
    Паниониос
    1:1
    Левадиакос
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 15 тур
    10 декабря, понедельник
    20:00
    Анкарагюджю
    0:1
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    10 декабря, понедельник
    20:00
    Касымпаша
    0:3
    Кайсериспор
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 18 тур
    10 декабря, понедельник
    20:00
    Слован
    1:2
    Опава
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 19 тур
    10 декабря, понедельник
    21:00
    Нордшелланд
    1:0
    Орхус
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 15 тур
    10 декабря, понедельник
    23:00
    Атлетик
    1:0
    Жирона
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 16 тур
    10 декабря, понедельник
    23:00
    Эвертон
    2:2
    Уотфорд
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 12 тур
    10 декабря, понедельник
    23:15
    Фейренсе
    1:1
    Маритиму
    Матч завершен
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