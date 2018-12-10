ноябрь 2018
декабрь 2018
Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 17 тур
10 декабря, понедельник
13:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2018/2019), 17 тур
Греция. Суперлига (2018/2019), 13 тур
10 декабря, понедельник
20:00
Матч завершен
10 декабря, понедельник
20:30
Матч завершен
Турция. Суперлига (2018/2019), 15 тур
10 декабря, понедельник
20:00
Матч завершен
10 декабря, понедельник
20:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2018/2019), 18 тур
Дания. Суперлига (2018/2019), 19 тур
10 декабря, понедельник
21:00
Матч завершен
Испания. Примера (2018/2019), 15 тур
Англия. Премьер-лига (2018/2019), 16 тур
Португалия. Примейра (2018/2019), 12 тур