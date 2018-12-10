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Эвертон - Уотфорд
Эвертон - Уотфорд: обзор матча 10 декабря 2018
Эвертон
10.12.2018, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Уотфорд
15'
Ришарлисон
90+6'
Л. Динь
63'
Ш. Коулмен (АГ)
65'
А. Дукуре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Уотфорд
ГОЛ! 2:2!
Л. Динь
90'
+6
90'
+1
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
Д. Кина
81'
Желтая карточка
Н. Чалоба
74'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
И. Саксесс
Замена
Д. Тосун
️️️️
И. Гуйе
71'
67'
Желтая карточка
К. Кабаселе
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Т. Уолкотт
66'
Замена
А. Лукман
️️️️
Бернард
66'
65'
ГОЛ! 1:2!
А. Дукуре
Пас отдал
Р. Перейра
63'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ш. Коулмен
60'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
К. Сема
Желтая карточка
Й. Мина
27'
ГОЛ! 1:0!
Ришарлисон
Пас отдал
А. Гомеш
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
22
Мина
23
Коулмен
5
Гуйе
20
Гомеш
11
Бернард
10
Сигурдссон
32
Уолкотт
47
Ришарлисон
4-3-1-2
12
Фостер
17
Фемения
27
Кабаселе
20
Кэткарт
25
Холебас
6
Дукуре
8
Кина
12
Сема
37
Перейра
90
Саксесс
14
Дини
11
Бернард
11
Лукман
11
Лукман
11
Бернард
32
Уолкотт
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
32
Уолкотт
5
Гуйе
23
Тосун
23
Тосун
5
Гуйе
90
Саксесс
15
Чалоба
15
Чалоба
90
Саксесс
8
Кина
5
Мариаппа
5
Мариаппа
8
Кина
12
Сема
10
Деулофеу
10
Деулофеу
12
Сема
Остались в запасе
Эвертон
Уотфорд
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Эвертон - Уотфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
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