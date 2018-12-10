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Ахмат - Арсенал
Ахмат - Арсенал: обзор матча 10 декабря 2018
Ахмат
10.12.2018, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
34'
Раванелли
90+5'
А. Мбенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Арсенал
ГОЛ! 2:0!
А. Мбенг
90'
+5
Желтая карточка
Р. Уциев
90'
+2
Замена
Л. Садулаев
️️️️
М. Митришев
90'
+2
90'
Замена
О. Ожегович
️️️️
В. Альварес
88'
Желтая карточка
И. Горбатенко
Замена
Родолфо
️️️️
Исмаэл
88'
Желтая карточка
А. Мбенг
86'
Желтая карточка
Исмаэл
80'
79'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Г. Костадинов
76'
Желтая карточка
Г. Григалава
71'
Замена
С. Ткачев
️️️️
Э. Кангва
Замена
А. Мбенг
️️️️
Б. Бериша
71'
66'
Желтая карточка
М. Кадири
Желтая карточка
Раванелли
65'
60'
Желтая карточка
Р. Мирзов
Желтая карточка
О. Иванов
54'
54'
Желтая карточка
З. Бакаев
ГОЛ! 1:0!
Раванелли
34'
Желтая карточка
А. Семенов
31'
4'
Желтая карточка
Г. Костадинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
11
Исмаэл
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
12
Раванелли
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
4-1-2-3
1
Городов
4
Анхель
5
Мохаммади
13
Семенов
40
Уциев
8
Думбия
11
Исмаэл
19
Иванов
7
Бериша
12
Раванелли
95
Митришев
4-3-1-2
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
88
Григалава
27
Альварес
6
Кадири
70
Костадинов
10
Кангва
77
Бакаев
19
Джорджевич
27
Мирзов
11
Исмаэл
2
Родолфо
2
Родолфо
11
Исмаэл
95
Митришев
7
Садулаев
7
Садулаев
95
Митришев
7
Бериша
11
Мбенг
11
Мбенг
7
Бериша
10
Кангва
11
Ткачев
11
Ткачев
10
Кангва
70
Костадинов
23
Горбатенко
23
Горбатенко
70
Костадинов
27
Альварес
9
Ожегович
9
Ожегович
27
Альварес
Остались в запасе
Ахмат
Арсенал
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
20
Ярослав Ивакин
ПВ
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Остались в запасе
20
Ярослав Ивакин
ПВ
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Ахмат - Арсенал
6
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
6
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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