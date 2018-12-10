Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Кайсериспор
Касымпаша - Кайсериспор: обзор матча 10 декабря 2018
Касымпаша
10.12.2018, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Кайсериспор
21'
Т. Чери (П)
70'
Д. Тюрук
80'
Б. Менса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Кайсериспор
80'
ГОЛ! 0:3!
Б. Менса
Пас отдал
Т. Чери
74'
Желтая карточка
К. Сэпунару
70'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тюрук
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Чери
Желтая карточка
О. Веньо
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
31
Оливье Веньо
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Кайсериспор
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
3-3-1
31
Веньо
13
Бен Юссеф
89
Сары
15
Сербест
8
Павелка
90
Попов
7
Трезеге
3-3-2
1
Лунг
27
Кана-Бийик
22
Сэпунару
89
Тюран
9
Тюрук
43
Менса
9
Чери
7
Басачикоглу
9
Булут
Остались в запасе
Касымпаша
Кайсериспор
34
Эрай Бирниджан
ВР
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Остались в запасе
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Радомир Джалович
Статистика матча Касымпаша - Кайсериспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Кайсериспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:36
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:36
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+