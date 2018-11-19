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Расписание матчей
Лига наций
Дания - Ирландия
Дания - Ирландия: обзор матча 19 ноября 2018
Дания
19.11.2018, понедельник, 22:45
Лига наций, группа B4, 6 тур
0 : 0
Завершен
Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дания - Ирландия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
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