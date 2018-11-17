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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина - Мексика
Аргентина - Мексика: обзор матча 17 ноября 2018
Аргентина
17.11.2018, суббота, 03:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Мексика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аргентина - Мексика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
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