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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АЕК - Бенфика
АЕК - Бенфика: обзор матча 02 октября 2018
АЕК
02.10.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 2 тур
2 : 3
Завершен
Бенфика
6'
Х. Сеферович
15'
А. Гримальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Бенфика
90'
+3
Желтая карточка
А. Гримальдо
79'
Желтая карточка
А. Алмейда
45'
+4
Вторая желтая
Р. Диаш
Желтая карточка
Т. Бакасетас
40'
Желтая карточка
Э. Понсе
34'
15'
ГОЛ! 0:2!
А. Гримальдо
Пас отдал
Пицци
8'
Желтая карточка
Р. Диаш
6'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сеферович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Василиос Баркас
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
21
Пицци
АП
27
Рафа
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
12
Родриго Гало
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
14
Андрия Живкович
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
4-3-1-1
1
Баркас
23
Хульт
6
Оиконому
2
Бакакис
19
Чигринский
8
Симойш
20
Манталос
6
Галанопулос
9
Бакасетас
9
Понсе
4-3-1-2
1
Влаходимос
13
Конти
34
Алмейда
3
Диаш
22
Гримальдо
83
Фернандеш
11
Сальвио
15
Фейса
21
Пицци
9
Сеферович
27
Рафа
Остались в запасе
АЕК
Бенфика
70
Яннис Янниотас
ПВ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
12
Родриго Гало
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
99
Миле Свилар
ВР
14
Андрия Живкович
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
70
Яннис Янниотас
ПВ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
12
Родриго Гало
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
14
Андрия Живкович
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча АЕК - Бенфика
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
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