Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Болтон
Сток Сити - Болтон: обзор матча 02 октября 2018
Сток Сити
02.10.2018, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 0
Завершен
Болтон
10'
Б. Мартинс-Инди
74'
Т. Инс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Болтон
ГОЛ! 2:0!
Т. Инс
Пас отдал
Д. МакКлин
74'
Желтая карточка
К. Мартина
71'
60'
Желтая карточка
К. Нун
38'
Желтая карточка
Д. Гроундс
ГОЛ! 1:0!
Б. Мартинс-Инди
Пас отдал
Т. Инс
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Болтон
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
12
Крэйг Нун
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Болтон
27
Бен Уиллиамс
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
4-3-3
1
Батлэнд
33
Питерс
5
Уилльямс
15
Мартина
4
Мартинс-Инди
18
Вудс
10
Инс
7
Аллен
23
Афобе
38
Бераино
9
Кркич
4-1-1-2
16
Ольковски
17
Гроундс
14
Хоббс
36
Уилсон
16
Лоу
12
Нун
11
Бакли
9
Магеннис
Остались в запасе
Сток Сити
Болтон
23
Адам Федеричи
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
27
Бен Уиллиамс
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
27
Бен Уиллиамс
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Сток Сити - Болтон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Новости команд
Все
Сток Сити
Болтон
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
2024.09.25 20:35
Нападающий «Болтона» травмировался из-за чихания
2024.09.05 22:22
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+