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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Престон
Астон Вилла - Престон: обзор матча 02 октября 2018
Астон Вилла
02.10.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 11 тур
3 : 3
Завершен
Престон
26'
Д. Коджиа
37'
Т. Абрахам
90+1'
Я. Боласи
56'
Д. Джонсон (П)
79'
П. Галлахер
86'
Л. Мулт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Престон
90'
+5
Желтая карточка
Д. Джонсон
ГОЛ! 3:3!
Я. Боласи
Пас отдал
А. Туанзебе
90'
+1
89'
Желтая карточка
Б. Пирсон
87'
Желтая карточка
Л. Мулт
86'
ГОЛ! 2:3!
Л. Мулт
Пас отдал
П. Галлахер
79'
ГОЛ! 2:2!
П. Галлахер
Желтая карточка
Д. МакГинн
78'
Желтая карточка
Д. Грилиш
71'
64'
Желтая карточка
Б. Дэвис
56'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Джонсон
Красная карточка
Д. Честер
54'
ГОЛ! 2:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
Д. МакГинн
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коджиа
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Престон
1
Деклан Радд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
4-3-1-2
31
Банн
21
Хаттон
17
Честер
4
Туанзебе
27
Эль-Мохамади
8
Бьярнасон
7
МакГинн
14
Хурихейн
10
Грилиш
26
Коджиа
18
Абрахам
4-4-2
12
Максвелл
16
Хьюз
14
Фишер
6
Дэвис
23
Хантингтон
4
Ледсон
4
Пирсон
29
Баркуйзен
8
Брауне
14
Нмеча
47
Робинсон
Остались в запасе
Астон Вилла
Престон
1
Эрьян Нюланд
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Деклан Радд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Астон Вилла - Престон
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
0 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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