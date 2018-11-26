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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Истанбул Башакшехир
Гезтепе - Истанбул Башакшехир: обзор матча 26 ноября 2018
Гезтепе
26.11.2018, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
9'
Э. Вишча (П)
73'
Р. Байич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Истанбул Башакшехир
73'
ГОЛ! 0:2!
Р. Байич
Пас отдал
М. Моссоро
Желтая карточка
Л. Гассама
48'
24'
Желтая карточка
М. Да Кошта
22'
Желтая карточка
А. Епуряну
15'
Желтая карточка
И. Кахведжи
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Вишча
Желтая карточка
Тити
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Гезтепе
41
Аксель Нгандо
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
2-2-1
34
Бету
89
Гассама
4
Тити
7
Озтекин
5
Боргес
35
Джером
4-3-1-1
34
Гюнок
3
Да Кошта
24
Епуряну
3
Клиши
80
Кайсара
17
Кахведжи
8
Моссоро
88
Инлер
10
Вишча
11
Байич
Остались в запасе
Гезтепе
Истанбул Башакшехир
41
Аксель Нгандо
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
1
Волкан Бабакан
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
41
Аксель Нгандо
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Гезтепе - Истанбул Башакшехир
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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