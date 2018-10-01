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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Антальяспор
Анкарагюджю - Антальяспор: обзор матча 01 октября 2018
Анкарагюджю
01.10.2018, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Антальяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Антальяспор
90'
+4
Желтая карточка
Чико
90'
+2
Желтая карточка
О. Челустка
72'
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
Р. Фати
55'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
34
Йоханнес Хопф
ВР
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Антальяспор
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
33
Диего Анжело
ЦЗ
26
Али Сиссоко
ЦЗ
18
Йекта Куртулуш
ЦП
20
Чико
ЦП
11
Майкон
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Анкарагюджю
7
Алессио Черчи
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Антальяспор
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
90
Данило
ЦП
2-2-1
34
Хопф
22
Озгенк
2
Айхан
91
Фати
14
Путило
23
Тьеви
3-2-2
33
Челустка
33
Анжело
26
Сиссоко
18
Куртулуш
20
Чико
15
Дукара
11
Майкон
Остались в запасе
Анкарагюджю
Антальяспор
7
Алессио Черчи
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
90
Данило
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
7
Алессио Черчи
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Остались в запасе
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
90
Данило
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Анкарагюджю - Антальяспор
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
Новости команд
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