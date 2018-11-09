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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Реал Сосьедад
Леванте - Реал Сосьедад: обзор матча 09 ноября 2018
Леванте
09.11.2018, пятница, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
4'
Чема
73'
Т. Эрнандес
77'
Хуанми
83'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Реал Сосьедад
Замена
М. Саймон
️️️️
Джейсон
90'
+1
Желтая карточка
Ойер
88'
Замена
Р. Марти
️️️️
С. Прсич
84'
83'
ГОЛ! 1:3!
М. Оярсабаль
Пас отдал
Хуанми
77'
ГОЛ! 1:2!
Хуанми
Пас отдал
А. Янузай
Замена
Коке
️️️️
Б. Майорал
77'
Желтая карточка
Х. Кампанья
76'
73'
ГОЛ! 1:1!
Т. Эрнандес
Пас отдал
М. Оярсабаль
Желтая карточка
Э. Барди
65'
56'
Замена
Хуанми
️️️️
И. Субельдия
53'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
49'
46'
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
А. Горосабель
Желтая карточка
Чема
24'
Желтая карточка
Э. Боатенг
13'
ГОЛ! 1:0!
Чема
Пас отдал
Джейсон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Ойер
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Леванте
13
Айтор
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
9
Рохер Марти
ЦФ
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
3-2-2-3
13
Ойер
44
Пьер
21
Поштиго
5
Чема
14
Прсич
20
Кампанья
10
Барди
23
Джейсон
9
Боатенг
9
Майорал
25
Моралес
3-2-1-2-1
13
Мойя
3
Льоренте
15
Морено
6
Элустондо
2
Горосабель
19
Эрнандес
14
Ильярраменди
24
Янузай
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
23
Джейсон
27
Саймон
27
Саймон
23
Джейсон
9
Майорал
23
Коке
23
Коке
9
Майорал
14
Прсич
9
Марти
9
Марти
14
Прсич
2
Горосабель
17
Зурутуса
17
Зурутуса
2
Горосабель
5
Субельдия
7
Хуанми
7
Хуанми
5
Субельдия
Остались в запасе
Леванте
Реал Сосьедад
8
Шейк Дукур
ОП
13
Айтор
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
8
Шейк Дукур
ОП
13
Айтор
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Леванте - Реал Сосьедад
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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