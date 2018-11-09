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Расписание матчей
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Арсенал - Анжи
Арсенал - Анжи: обзор матча 09 ноября 2018
Арсенал
09.11.2018, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Анжи
25'
С. Ткачев
63'
З. Бакаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Анжи
Желтая карточка
М. Левашов
90'
88'
Желтая карточка
Д. Хамдамов
Замена
Г. Аджоев
️️️️
Л. Джорджевич
87'
78'
Желтая карточка
Д. Глебов
78'
Замена
И. Маркелов
️️️️
А. Понсе
76'
Желтая карточка
Д. Чансельор
Замена
Э. Кангва
️️️️
З. Бакаев
74'
69'
Замена
Д. Хамдамов
️️️️
И. Чайковский
Замена
И. Горбатенко
️️️️
С. Ткачев
66'
ГОЛ! 2:0!
З. Бакаев
Пас отдал
Л. Джорджевич
63'
53'
Замена
А. Кацаев
️️️️
П. Долгов
ГОЛ! 1:0!
С. Ткачев
Пас отдал
Л. Джорджевич
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
70
Георгий Костадинов
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
15
Данил Глебов
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Даниил Лесовой
ЛП
23
Игорь Горбатенко
АП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
37
Павел Калошин
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
96
Амир Мохаммад
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
17
Достон Хамдамов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
4-3-1-2
36
Левашов
27
Альварес
88
Григалава
6
Беляев
9
Комбаров
70
Костадинов
6
Кадири
11
Ткачев
77
Бакаев
27
Мирзов
19
Джорджевич
4-2-2-2
99
Дюпин
4
Савичев
4
Чансельор
3
Удалый
33
Гапон
15
Глебов
4
Чайковский
55
Кулик
13
Гиголаев
91
Долгов
9
Понсе
77
Бакаев
10
Кангва
10
Кангва
77
Бакаев
11
Ткачев
23
Горбатенко
23
Горбатенко
11
Ткачев
19
Джорджевич
17
Аджоев
17
Аджоев
19
Джорджевич
4
Чайковский
17
Хамдамов
17
Хамдамов
4
Чайковский
91
Долгов
10
Кацаев
10
Кацаев
91
Долгов
9
Понсе
88
Маркелов
88
Маркелов
9
Понсе
Остались в запасе
Арсенал
Анжи
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
20
Ярослав Ивакин
ПВ
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
96
Амир Мохаммад
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
37
Павел Калошин
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
20
Ярослав Ивакин
ПВ
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Остались в запасе
96
Амир Мохаммад
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
37
Павел Калошин
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Арсенал - Анжи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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