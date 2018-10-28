Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Шальке-04
РБ Лейпциг - Шальке-04: обзор матча 28 октября 2018
РБ Лейпциг
28.10.2018, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Шальке-04
Желтая карточка
Д. Демме
73'
47'
Желтая карточка
Х. Мендиль
42'
Желтая карточка
У. МакКенни
Желтая карточка
К. Лаймер
42'
Желтая карточка
Т. Вернер
42'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Шальке-04
27
Налдо
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
4-4-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
2
Упамекано
4
Орбан
20
Мукиэле
20
Забитцер
31
Илсанкер
27
Лаймер
6
Демме
11
Вернер
15
Поульсен
3-1-3-1-2
1
Нюбель
26
Сане
22
Настасич
37
Мендиль
21
Стамбули
6
Бенталеб
22
МакКенни
8
Сердар
20
Калиджиури
13
Ут
7
Эмболо
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Шальке-04
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
8
Омар Маскарель
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
27
Налдо
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
8
Омар Маскарель
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
27
Налдо
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча РБ Лейпциг - Шальке-04
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
РБ Лейпциг
Шальке-04
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:12
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
13:50
4
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:12
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:12
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
13:50
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:12
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+