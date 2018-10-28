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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Херенвен
АЗ Алкмаар - Херенвен: обзор матча 28 октября 2018
АЗ Алкмаар
28.10.2018, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 10 тур
2 : 3
Завершен
Херенвен
16'
Т. Оувеян
79'
А. Гюдмюндссон
30'
М. Влап
57'
М. Влап
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Херенвен
ГОЛ! 2:2!
А. Гюдмюндссон
Пас отдал
Т. Оувеян
79'
68'
Желтая карточка
Б. Ринстра
57'
ГОЛ! 1:2!
М. Влап
30'
ГОЛ! 1:1!
М. Влап
Пас отдал
А. Зенели
Желтая карточка
П. Хацидиакос
26'
ГОЛ! 1:0!
Т. Оувеян
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Гус Тил
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Херенвен
3
Даниэль Хег
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
23
Бен Ринстра
ЦП
14
Мичел Влап
АП
Главный тренер
Хенк Брюгге
АЗ Алкмаар
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
Херенвен
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
3-2-2-1
40
Бизот
2
Оувеян
4
Хацидиакос
12
Влаар
22
Свенссон
18
Мидтсьё
20
Тил
80
Гюдмюндссон
28
Йонсен
1-2-2
3
Хег
2
Торсбю
23
Ринстра
14
Влап
9
Зенели
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Херенвен
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
Главный тренер
Мартен Мартенс
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
Остались в запасе
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
Остались в запасе
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Хенк Брюгге
Статистика матча АЗ Алкмаар - Херенвен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
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