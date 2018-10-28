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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион: обзор матча 28 октября 2018
Нью-Йорк Сити
28.10.2018, воскресенье, 23:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
8'
М. Шано
34'
Д. Вилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион
67'
Желтая карточка
Х. Медуньянин
ГОЛ! 2:0!
Д. Вилья
34'
ГОЛ! 1:0!
М. Шано
Пас отдал
М. Моралес
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
12
Киган Розенберри
ЦЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
18
Исмаэль Тажури
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
45
Родни Уоллес
ЦП
Филадельфия Юнион
77
Джон МакКартни
ВР
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
33
Фабиньо
ЦЗ
3-3-1
1
Джонсон
22
Матаррита
25
Шано
3
Тиннерхольм
21
Эррера
10
Моралес
4
Ринг
7
Вилья
2-3-1
18
Блэйк
28
Гэддис
12
Розенберри
11
Бедойя
6
Медуньянин
9
Докал
9
Сапонг
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион
41
Брэд Стувер
ВР
18
Исмаэль Тажури
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
45
Родни Уоллес
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
77
Джон МакКартни
ВР
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
33
Фабиньо
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
18
Исмаэль Тажури
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
45
Родни Уоллес
ЦП
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
33
Фабиньо
ЦЗ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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