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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Палмейрас
Фламенго - Палмейрас: обзор матча 28 октября 2018
Фламенго
28.10.2018, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Палмейрас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фламенго - Палмейрас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
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Фламенго
Палмейрас
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
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18 ноября
«Фламенго» хочет бесплатно забрать капитана «Зенита»
13 ноября
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Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
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