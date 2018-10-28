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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Генк
Стандард - Генк: обзор матча 28 октября 2018
Стандард
28.10.2018, воскресенье, 16:30
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Генк
90+2'
К. Люиндама
84'
М. Саматта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Генк
ГОЛ! 1:1!
К. Люиндама
Пас отдал
Л. Педро Каванда
90'
+2
Желтая карточка
Л. Педро Каванда
89'
84'
ГОЛ! 0:1!
М. Саматта
Пас отдал
А. Посуэло
80'
Желтая карточка
А. Посуэло
Желтая карточка
К. Фай
45'
+2
14'
Желтая карточка
Й. Меле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
17
Иван Фиолич
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
3-5-1-1
13
Очоа
39
Каванда
19
Фай
27
Люиндама
59
Цимирот
16
Карсела-Гонсалес
18
Марин
34
Лайфис
22
Бастьен
12
Дженепо
9
Эмон
4-4-2
20
Вукович
26
Лукуми
4
Айду
21
Меле
21
Уронен
17
Малиновский
8
Посуэло
8
Хейнен
24
Пиотровски
77
Ндонгала
25
Саматта
Остались в запасе
Стандард
Генк
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Остались в запасе
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Стандард - Генк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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