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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Миннесота Юнайтед
Коламбус - Миннесота Юнайтед: обзор матча 28 октября 2018
Коламбус
28.10.2018, воскресенье, 23:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 2
Завершен
Миннесота Юнайтед
11'
Г. Зардес
49'
Г. Зардес
83'
Г. Зардес
68'
Ф. Кальво
77'
Ф. Кальво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Миннесота Юнайтед
ГОЛ! 3:2!
Г. Зардес
83'
77'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Кальво
68'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кальво
ГОЛ! 2:0!
Г. Зардес
49'
ГОЛ! 1:0!
Г. Зардес
11'
Начало матча
Статистика матча Коламбус - Миннесота Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
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Коламбус
Миннесота Юнайтед
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
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3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Коламбус» – «Атланта Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.65
24 мая
Победитель Евро-2016, игравший за «Барсу», перешел в «Коламбус»
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На матче с участием Месси был установлен рекорд посещаемости стадиона
2025.04.20 11:29
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
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15 сентября
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3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
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23 июля
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