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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Лос-Анджелес
Канзаc Сити - Лос-Анджелес: обзор матча 28 октября 2018
Канзаc Сити
28.10.2018, воскресенье, 23:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
37'
Р. Эспиноза
63'
К. Вела (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Лос-Анджелес
Желтая карточка
Т. Мелия
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Гутьеррес
70'
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Вела
Красная карточка
С. Синович
62'
ГОЛ! 1:0!
Р. Эспиноза
Пас отдал
Г. Зуси
37'
Желтая карточка
Д. Расселл
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
3
Айк Опара
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
15
Сет Синович
ЦЗ
8
Грэм Зуси
ЦП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
14
Хири Шелтон
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
21
Данило Силва
ЦЗ
2
Джордан Харви
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Канзаc Сити
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Лос-Анджелес
8
Жоао Моутинью
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
3-4-1
29
Мелия
3
Опара
5
Бислер
15
Синович
8
Зуси
15
Эспиноза
77
Расселл
21
Гутьеррес
14
Шелтон
4-2-2
1
Миллер
2
Харви
25
Циммерман
33
Бейташур
21
Данило Силва
10
Фейлхабер
24
Нгюйен
25
Диоманде
10
Вела
Остались в запасе
Канзаc Сити
Лос-Анджелес
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
8
Жоао Моутинью
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Остались в запасе
8
Жоао Моутинью
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Канзаc Сити - Лос-Анджелес
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Информация о матче
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