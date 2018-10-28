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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Динамо
Ахмат - Динамо: обзор матча 28 октября 2018
Ахмат
28.10.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Динамо
90'
+1
Замена
В. Грулев
️️️️
Жоаозиньо
Замена
Б. Балай
️️️️
И. Думбия
82'
Желтая карточка
М. Гащенков
71'
69'
Замена
Е. Луценко
️️️️
К. Панченко
Замена
М. Митришев
️️️️
А. Мбенг
64'
58'
Желтая карточка
Г. Морозов
40'
Желтая карточка
Р. Евгеньев
Желтая карточка
М. Мохаммади
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
27
Самба Соу
ЦП
55
Абдул Теттех
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
12
Раванелли
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
3-3-3-1
1
Городов
13
Семенов
4
Анхель
5
Мохаммади
2
Родолфо
8
Думбия
40
Уциев
77
Гащенков
19
Иванов
11
Исмаэл
11
Мбенг
4-4-2
1
Шунин
4
Евгеньев
8
Хольмен
44
Шунич
18
Морозов
22
Жоаозиньо
27
Соу
55
Теттех
34
Рауш
11
Черных
8
Панченко
11
Мбенг
95
Митришев
95
Митришев
11
Мбенг
8
Думбия
9
Балай
9
Балай
8
Думбия
22
Жоаозиньо
27
Грулев
27
Грулев
22
Жоаозиньо
8
Панченко
48
Луценко
48
Луценко
8
Панченко
Остались в запасе
Ахмат
Динамо
12
Раванелли
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
5
Владимир Москвичев
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
11
Иван Темников
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
11
Иван Темников
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Ахмат - Динамо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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