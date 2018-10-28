Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Байер
Вердер - Байер: обзор матча 28 октября 2018
Вердер
28.10.2018, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 6
Завершен
Байер
60'
К. Писарро
63'
Ю. Осако
8'
К. Фолланд
38'
Ю. Брандт
45'
К. Беллараби
67'
К. Хаверц
72'
А. Драгович
77'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Байер
77'
ГОЛ! 2:6!
К. Хаверц
72'
ГОЛ! 2:5!
А. Драгович
Пас отдал
Ю. Брандт
67'
ГОЛ! 2:4!
К. Хаверц
Пас отдал
К. Фолланд
ГОЛ! 2:3!
Ю. Осако
63'
Желтая карточка
М. Велькович
61'
ГОЛ! 1:3!
К. Писарро
Пас отдал
Д. Классен
60'
48'
Желтая карточка
Д. Та
45'
ГОЛ! 0:3!
К. Беллараби
Пас отдал
К. Фолланд
Желтая карточка
С. Лангкамп
42'
38'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Брандт
24'
Желтая карточка
К. Фолланд
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Фолланд
Пас отдал
К. Беллараби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Дэви Классен
АП
10
Макс Крузе
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Вердер
22
Лука Плогман
ВР
11
Флориан Кайнц
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Павленка
13
Велькович
32
Фридль
4
Лангкамп
6
Аугустинссон
23
Гебре Селасси
8
Эггештайн
8
Шахин
18
Классен
10
Осако
10
Крузе
3-2-2-2
1
Градецки
4
Та
5
Бендер
15
Драгович
8
Бендер
18
Венделл
38
Беллараби
8
Брандт
29
Хаверц
31
Фолланд
Остались в запасе
Вердер
Байер
11
Флориан Кайнц
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
22
Лука Плогман
ВР
22
Мартин Харник
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
22
Лука Плогман
ВР
22
Мартин Харник
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Вердер - Байер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Новости команд
Все
Вердер
Байер
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:06
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
09:39
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:56
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
09:39
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:06
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:56
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+