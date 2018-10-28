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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сампдория
Милан - Сампдория: обзор матча 28 октября 2018
Милан
28.10.2018, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 10 тур
3 : 2
Завершен
Сампдория
17'
П. Кутроне
36'
Г. Игуаин
62'
Сусо
21'
Р. Сапонара
31'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Сампдория
Желтая карточка
А. Романьоли
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Кессье
82'
Желтая карточка
И. Абате
80'
ГОЛ! 3:2!
Сусо
Пас отдал
Р. Родригес
62'
60'
Желтая карточка
Д. Сала
ГОЛ! 2:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
П. Кутроне
36'
31'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Р. Сапонара
24'
Желтая карточка
К. Линетти
21'
ГОЛ! 1:1!
Р. Сапонара
Пас отдал
Ф. Квальярелла
ГОЛ! 1:0!
П. Кутроне
Пас отдал
Сусо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Сампдория
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Доннарумма
13
Родригес
26
Романьоли
37
Мусаккио
93
Лаксальт
2
Калабрия
6
Билья
19
Кессье
10
Сусо
10
Кутроне
9
Игуаин
4-3-1-2
25
Аудеро
18
Берешиньски
26
Тонелли
2
Андерсен
29
Мурру
8
Экдаль
17
Линетти
26
Прат
17
Сапонара
92
Дефрель
27
Квальярелла
Остались в запасе
Милан
Сампдория
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Милан - Сампдория
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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