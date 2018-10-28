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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Уэска
Севилья - Уэска: обзор матча 28 октября 2018
Севилья
28.10.2018, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 10 тур
2 : 1
Завершен
Уэска
65'
П. Сарабия
78'
П. Сарабия
90+3'
Х. Пулидо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Уэска
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Х. Пулидо
Пас отдал
М. Гомес
90'
+2
Желтая карточка
Л. Авила
Замена
Р. Меса
️️️️
Э. Банега
90'
83'
Замена
А. Гальяр
️️️️
К. Эрнандес
ГОЛ! 2:0!
П. Сарабия
Пас отдал
Ф. Васкес
78'
77'
Замена
С. Лонго
️️️️
Х. Агилера
ГОЛ! 1:0!
П. Сарабия
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
65'
64'
Замена
Л. Авила
️️️️
С. Гюрлер
Желтая карточка
Г. Арана
61'
60'
Желтая карточка
Х. Мирамон
Замена
К. Промес
️️️️
А. Силва
53'
Желтая карточка
Д. Карришу
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
С. Гюрлер
Замена
Г. Меркадо
️️️️
С. Кьер
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
5
Хуан Агилера
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Уэска
1
Аксель Вернер
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
4-2-2-2
31
Вацлик
24
Кьер
13
Арана
21
Гомес
16
Навас
23
Карришу
11
Банега
20
Васкес
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
19
Силва
3-2-2-2-1
1
Йованович
5
Пулидо
3
Этчейта
35
Семеду
21
Мирамон
29
Акапо
5
Агилера
7
Гюрлер
7
Феррейро
16
Гомес
9
Эрнандес
24
Кьер
25
Меркадо
25
Меркадо
24
Кьер
11
Банега
16
Меса
16
Меса
11
Банега
19
Силва
10
Промес
10
Промес
19
Силва
9
Эрнандес
11
Гальяр
11
Гальяр
9
Эрнандес
5
Агилера
9
Лонго
9
Лонго
5
Агилера
7
Гюрлер
6
Авила
6
Авила
7
Гюрлер
Остались в запасе
Севилья
Уэска
12
Хуан Сориано
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
1
Аксель Вернер
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
Главный тренер
Пабло Мачин
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Севилья - Уэска
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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