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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Сивасспор
Кайсериспор - Сивасспор: обзор матча 28 октября 2018
Кайсериспор
28.10.2018, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Сивасспор
90+1'
Т. Чери (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Сивасспор
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Чери
90'
+1
Желтая карточка
А. Тюран
82'
78'
Желтая карточка
К. Меджани
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Сивасспор
5
Дуглас
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Сивасспор
1
Серхио Рочет
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
3-2-2
22
Сэпунару
27
Кана-Бийик
89
Тюран
43
Менса
9
Чери
9
Булут
7
Басачикоглу
2-1-2
5
Дуглас
12
Меджани
37
Рыбалка
9
Демир
70
Робиньо
Остались в запасе
Кайсериспор
Сивасспор
1
Силвиу Лунг
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
1
Серхио Рочет
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Остались в запасе
1
Силвиу Лунг
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Главный тренер
Сервет Четин
Статистика матча Кайсериспор - Сивасспор
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
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