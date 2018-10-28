Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Краснодар
ЦСКА - Краснодар: обзор матча 28 октября 2018
ЦСКА
28.10.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар
54'
Н. Влашич
79'
Ари
81'
В. Классон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Краснодар
Замена
Т. Нисимура
️️️️
И. Ахметов
87'
81'
ГОЛ! 1:2!
В. Классон
Пас отдал
Ари
79'
ГОЛ! 1:1!
Ари
75'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Ш. Каборе
68'
Замена
К. Куэва
️️️️
М. Перейра
Замена
Я. Бийол
️️️️
Ф. Чалов
63'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
А. Дзагоев
56'
ГОЛ! 1:0!
Н. Влашич
Пас отдал
Ф. Чалов
54'
46'
Замена
Вандерсон
️️️️
К. Рамирес
Желтая карточка
Н. Чернов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Никола Влашич
АП
97
Ильзат Ахметов
ПП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
10
Маурисио Перейра
ЛП
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Краснодар
1
Сергей Ещенко
ВР
16
Денис Адамов
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
99
Кристиан Куэва
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
32
Магнуссон
23
Чернов
6
Фернандес
66
Дзагоев
97
Ахметов
10
Обляков
10
Влашич
10
Сигурдссон
63
Чалов
3-3-2-1-1
88
Синицын
98
Петров
25
Спайич
14
Мартынович
89
Стоцкий
77
Каборе
2
Рамирес
18
Газинский
10
Перейра
7
Классон
39
Ари
63
Чалов
6
Бийол
6
Бийол
63
Чалов
66
Дзагоев
80
Хосонов
80
Хосонов
66
Дзагоев
97
Ахметов
20
Нисимура
20
Нисимура
97
Ахметов
10
Перейра
99
Куэва
99
Куэва
10
Перейра
77
Каборе
18
Игнатьев
18
Игнатьев
77
Каборе
2
Рамирес
94
Вандерсон
94
Вандерсон
2
Рамирес
Остались в запасе
ЦСКА
Краснодар
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Сергей Ещенко
ВР
16
Денис Адамов
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
16
Денис Адамов
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
ЦСКА
Краснодар
«Динамо» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
11:14
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
РПЛ: шансы «Динамо» и «Краснодара» на победу в матче 15-го тура
08:44
Слуцкий высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 23:46
4
Британская газета включила Акинфеева и Яшина в необычный рейтинг
Вчера, 22:54
16
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
Слуцкий высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 23:46
4
Британская газета включила Акинфеева и Яшина в необычный рейтинг
Вчера, 22:54
16
Кисляк назвал причину бана российского футбола
Вчера, 21:18
16
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
«Динамо» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
11:14
РПЛ: шансы «Динамо» и «Краснодара» на победу в матче 15-го тура
08:44
Боярский определил главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство
Вчера, 16:54
3
Игрок «Краснодара» впервые получит премию «Джентельмен года»
Вчера, 14:16
7
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
Вчера, 12:43
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+