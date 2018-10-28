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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Ницца
Бордо - Ницца: обзор матча 28 октября 2018
Бордо
28.10.2018, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 1
Завершен
Ницца
54'
В. Сиприен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Ницца
86'
Желтая карточка
Данте
Желтая карточка
А. Корнелиус
73'
72'
Желтая карточка
В. Бенитес
66'
Желтая карточка
М. Балотелли
54'
ГОЛ! 0:1!
В. Сиприен
Пас отдал
А. Сен-Максимен
Желтая карточка
Ю. Санкаре
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
94
Отавио
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
15
Данило
ОП
61
Адриен Тамез
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
18
Ярослав Плашил
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
6
Реми Вальтер
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
4-1-2-2-1
56
Костиль
29
Пундж
23
Кунде
23
Пабло
14
Паленсия
94
Отавио
21
Лерагер
13
Санкаре
40
Камано
90
Калу
7
Бриан
3-3-2-2
44
Бенитес
13
Коли
5
Сарр
4
Данте
13
Жалле
15
Данило
13
Бюрнер
61
Тамез
25
Сиприен
45
Балотелли
10
Сен-Максимен
Остались в запасе
Бордо
Ницца
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
19
Бассем Срарфи
ПВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Бордо - Ницца
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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