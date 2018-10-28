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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Реймс
Ренн - Реймс: обзор матча 28 октября 2018
Ренн
28.10.2018, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 2
Завершен
Реймс
16'
Р. Уден
53'
Р. Уден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Реймс
90'
+1
Желтая карточка
Т. Фоке
Желтая карточка
Б. Бурижо
74'
72'
Желтая карточка
Р. Уден
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
59'
53'
ГОЛ! 0:2!
Р. Уден
Пас отдал
М. Мартен
Желтая карточка
И. Сарр
25'
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Уден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Марвин Мартен
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
17
Мешер
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
39
Али Ндом
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
4-3-3
27
Диалло
5
Бенсебаини
3
Да Силва
25
Гелин
14
Траоре
19
Гренье
27
Бурижо
21
Андре
20
дель Кастильо
8
Бен Арфа
7
Сарр
4-1-2-2-1
16
Менди
25
Фоке
5
Абдельхамид
3
Энгелс
33
Конан
7
Шавалерен
15
Мартен
15
Ромао
10
Уден
7
Думбия
19
Чаваррия
Остались в запасе
Ренн
Реймс
40
Томаш Коубек
ВР
17
Мешер
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
20
Матье Кафаро
АП
16
Николя Леметр
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
39
Али Ндом
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
17
Мешер
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
20
Матье Кафаро
АП
16
Николя Леметр
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
39
Али Ндом
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Ренн - Реймс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
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