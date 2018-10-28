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Манчестер Юнайтед - Эвертон
Манчестер Юнайтед - Эвертон: обзор матча 28 октября 2018
Манчестер Юнайтед
28.10.2018, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
27'
П. Погба
49'
А. Марсьяль
77'
Г. Сигурдссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Эвертон
Замена
Д. Лингард
️️️️
Фред
90'
+5
Замена
А. Эррера
️️️️
Х. Мата
85'
78'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Т. Уолкотт
78'
Замена
Д. Тосун
️️️️
И. Гуйе
77'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Сигурдссон
Замена
Р. Лукаку
️️️️
М. Рэшфорд
65'
62'
Замена
А. Лукман
️️️️
Бернард
ГОЛ! 2:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
П. Погба
49'
Желтая карточка
Н. Матич
39'
ГОЛ! 1:0!
П. Погба
27'
22'
Желтая карточка
И. Гуйе
Желтая карточка
К. Смоллинг
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
23
Шоу
6
Смоллинг
3
Линделеф
15
Янг
18
Матич
7
Фред
8
Погба
9
Рэшфорд
64
Мата
9
Марсьяль
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
4
Зума
12
Динь
5
Гуйе
20
Гомеш
32
Уолкотт
10
Сигурдссон
11
Бернард
47
Ришарлисон
64
Мата
21
Эррера
21
Эррера
64
Мата
7
Фред
77
Лингард
77
Лингард
7
Фред
9
Рэшфорд
9
Лукаку
9
Лукаку
9
Рэшфорд
32
Уолкотт
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
32
Уолкотт
11
Бернард
11
Лукман
11
Лукман
11
Бернард
5
Гуйе
23
Тосун
23
Тосун
5
Гуйе
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Эвертон
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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