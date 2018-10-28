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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Удинезе
Дженоа - Удинезе: обзор матча 28 октября 2018
Дженоа
28.10.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 2
Завершен
Удинезе
32'
Ромуло (П)
67'
К. Ромеро
65'
К. Ласанья
70'
Р. Де Пауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Удинезе
Желтая карточка
Л. Маццителли
81'
Вторая желтая
К. Ромеро
74'
70'
ГОЛ! 2:2!
Р. Де Пауль
Пас отдал
Й. Стригер Ларсен
68'
Желтая карточка
Х. Муссо
ГОЛ! 2:1!
К. Ромеро
Пас отдал
Д. Бесса
67'
65'
ГОЛ! 1:1!
К. Ласанья
Пас отдал
Р. Де Пауль
Желтая карточка
К. Куаме
58'
Желтая карточка
К. Ромеро
56'
Желтая карточка
Д. Бираски
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ромуло
32'
24'
Желтая карточка
Н. Опоку
19'
Желтая карточка
В. Бехрами
15'
Желтая карточка
Самир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
30
Сандро
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
88
Дарко Лазович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
33
Самир
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Дженоа
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
3-3-1-3
13
Раду
4
Бираски
4
Кришито
21
Ромеро
49
Ромуло
30
Сандро
11
Бесса
13
Перейра
9
Пентек
8
Куаме
88
Лазович
3-4-2-1
1
Муссо
33
Самир
3
Опоку
5
Троост-Эконг
85
Бехрами
17
Стригер Ларсен
7
Де Пауль
42
Фофана
23
Пуссетто
72
Барак
15
Ласанья
Остались в запасе
Дженоа
Удинезе
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Дженоа - Удинезе
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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