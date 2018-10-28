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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Челси
Бернли - Челси: обзор матча 28 октября 2018
Бернли
28.10.2018, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 4
Завершен
Челси
22'
А. Мората
57'
Р. Баркли
62'
Виллиан
90+2'
Р. Лофтус-Чик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Челси
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
Р. Лофтус-Чик
78'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Жоржиньо
74'
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Мората
Замена
Э. Вествуд
️️️️
Д. Корк
73'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Хендрик
65'
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
64'
62'
ГОЛ! 0:3!
Виллиан
Пас отдал
Р. Баркли
Желтая карточка
Р. Брэди
61'
Замена
К. Вуд
️️️️
С. Воукс
59'
57'
ГОЛ! 0:2!
Р. Баркли
Пас отдал
Н. Канте
Желтая карточка
Д. Хендрик
48'
45'
Желтая карточка
Виллиан
Желтая карточка
Д. Тарковски
43'
43'
Желтая карточка
А. Мората
30'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Педро
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Пас отдал
Р. Баркли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джо Харт
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Джек Корк
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Бернли
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-5-1
1
Харт
6
Тарковски
18
Тэйлор
15
Ми
38
Лоутон
11
Брэди
4
Корк
16
Дефур
29
Хендрик
7
Гудмундссон
19
Воукс
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
4
Луис
3
Алонсо
91
Канте
6
Баркли
21
Жоржиньо
9
Педро
10
Виллиан
21
Мората
4
Корк
8
Вествуд
8
Вествуд
4
Корк
19
Воукс
9
Вуд
9
Вуд
19
Воукс
29
Хендрик
35
Барнс
35
Барнс
29
Хендрик
21
Жоржиньо
4
Фабрегас
4
Фабрегас
21
Жоржиньо
9
Педро
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
9
Педро
21
Мората
9
Жиру
9
Жиру
21
Мората
Остались в запасе
Бернли
Челси
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Бернли - Челси
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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