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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Райо Махадаонда - Осасуна
Райо Махадаонда - Осасуна: обзор матча 28 октября 2018
Райо Махадаонда
28.10.2018, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 11 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Махадаонда - Осасуна
82'
Желтая карточка
И. Видаль
55'
Желтая карточка
У. Гарсия
47'
Желтая карточка
Ойер
43'
Желтая карточка
Ф. Мерида
10'
Желтая карточка
К. Клер
Начало матча
Статистика матча Райо Махадаонда - Осасуна
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/64 финала
Райо Махадаонда
1 : 4
28.10.2025
Талавера
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
3 : 1
13.11.2022
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Махадаонда
0 : 5
06.01.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 2 раунд
Райо Махадаонда
1 : 0
14.12.2021
Малага
Испания. Кубок, 1 раунд
Эльденсе
0 : 1
02.12.2021
Райо Махадаонда
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
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