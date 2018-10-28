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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Айнтрахт
Нюрнберг - Айнтрахт: обзор матча 28 октября 2018
Нюрнберг
28.10.2018, воскресенье, 15:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
78'
А. Зрелак
90+2'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Айнтрахт
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
С. Аллер
Пас отдал
Д. Да Коста
Желтая карточка
А. Зрелак
90'
+1
88'
Желтая карточка
К. Трапп
Замена
П. Эррас
️️️️
Ю. Кубо
88'
Желтая карточка
С. Райн
85'
81'
Замена
М. Штендера
️️️️
Д. Де Гузман
ГОЛ! 1:0!
А. Зрелак
Пас отдал
В. Мисиджан
78'
Замена
А. Зрелак
️️️️
Т. Кнелль
76'
69'
Замена
С. Аллер
️️️️
А. Ребич
Замена
Ф. Паласиос
️️️️
С. Керк
69'
68'
Замена
Аллан
️️️️
М. Гачинович
57'
Желтая карточка
А. Ребич
5'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
18
Ханно Беренс
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
18
Симон Райн
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
4
Патрик Эррас
ОП
35
Александер Фукс
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
10
Матеус Перейра
АП
99
Адам Зрелак
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
29
Аллан
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
3-4-3
26
Матениа
33
Марграйтер
14
Лайбольд
5
Мюль
18
Беренс
18
Райн
37
Керк
4
Бауэр
14
Кубо
7
Мисиджан
19
Кнелль
4-2-3-1
1
Трапп
21
Да Коста
26
Н'Дика
19
Абрахам
20
Хасебе
6
Фернандес
18
Де Гузман
9
Ребич
8
Гачинович
18
Костич
9
Йович
14
Кубо
4
Эррас
4
Эррас
14
Кубо
37
Керк
31
Паласиос
31
Паласиос
37
Керк
19
Кнелль
99
Зрелак
99
Зрелак
19
Кнелль
18
Де Гузман
18
Штендера
18
Штендера
18
Де Гузман
8
Гачинович
29
Аллан
29
Аллан
8
Гачинович
9
Ребич
22
Аллер
22
Аллер
9
Ребич
Остались в запасе
Нюрнберг
Айнтрахт
10
Матеус Перейра
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Александер Фукс
ЦП
Главный тренер
Мирослав Клозе
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
10
Матеус Перейра
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Александер Фукс
ЦП
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Нюрнберг - Айнтрахт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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