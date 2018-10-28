Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Галатасарай
Йени Малатьяспор - Галатасарай: обзор матча 28 октября 2018
Йени Малатьяспор
28.10.2018, воскресенье, 18:00
Турция. Суперлига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Галатасарай
63'
А. Бюйюк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Галатасарай
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Бюйюк
63'
45'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
Начало матча
Статистика матча Йени Малатьяспор - Галатасарай
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Йени Малатьяспор
Галатасарай
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Самсунспором»
Вчера, 20:29
9
Тренера «Галатасарая» удалили за отказ жать руку судье
Вчера, 19:17
2
«Комо» Сеска может подписать россиянина
Вчера, 17:46
4
Батраков выйдет в стартовом составе «Галатасарая» в 9-м матче подряд
Вчера, 15:15
2
«Галатасарай» – «Самсунспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 14:50
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Самсунспором»
Вчера, 20:29
9
Тренера «Галатасарая» удалили за отказ жать руку судье
Вчера, 19:17
2
«Комо» Сеска может подписать россиянина
Вчера, 17:46
4
Батраков выйдет в стартовом составе «Галатасарая» в 9-м матче подряд
Вчера, 15:15
2
«Галатасарай» – «Самсунспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 14:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+