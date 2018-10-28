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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Фрозиноне
СПАЛ - Фрозиноне: обзор матча 28 октября 2018
СПАЛ
28.10.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 3
Завершен
Фрозиноне
40'
Р. Чибса
53'
К. Киано
89'
А. Пинамонти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Фрозиноне
90'
Желтая карточка
А. Пинамонти
89'
ГОЛ! 0:3!
А. Пинамонти
Пас отдал
Ф. Кассата
86'
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
82'
Желтая карточка
М. Спортиелло
53'
ГОЛ! 0:2!
К. Киано
Пас отдал
Х. Кэмпбелл
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
49'
45'
+3
Желтая карточка
К. Киано
40'
ГОЛ! 0:1!
Р. Чибса
Пас отдал
К. Киано
Желтая карточка
М. Лаццари
39'
34'
Желтая карточка
Р. Чибса
Желтая карточка
М. Фарес
27'
25'
Желтая карточка
Р. Маиелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
28
Камилло Киано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
СПАЛ
1
Демба Тиам
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
23
Николо Бригенти
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-3-3
1
Гомис
15
Сионек
34
Викари
27
Фелипе
29
Лаццари
6
Миссироли
28
Скьяттарелла
10
Валоти
9
Палоски
93
Фарес
37
Петанья
4-3-3
57
Спортиелло
7
Дзампано
15
Ариаудо
19
Капуано
18
Гольданига
8
Маиелло
13
Чибса
33
Бегетто
28
Киано
10
Кэмпбелл
9
Чиофани
Остались в запасе
СПАЛ
Фрозиноне
1
Демба Тиам
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
23
Николо Бригенти
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Остались в запасе
1
Демба Тиам
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
23
Николо Бригенти
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Статистика матча СПАЛ - Фрозиноне
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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