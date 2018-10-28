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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Арис
АЕК - Арис: обзор матча 28 октября 2018
АЕК
28.10.2018, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 8 тур
4 : 0
Завершен
Арис
5'
Л. Бойе
56'
Э. Понсе
62'
Э. Понсе
72'
М. Ливайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Арис
Желтая карточка
П. Манталос
87'
ГОЛ! 4:0!
М. Ливайя
Пас отдал
Л. Бойе
72'
ГОЛ! 3:0!
Э. Понсе
Пас отдал
Р. Гало
62'
ГОЛ! 2:0!
Э. Понсе
Пас отдал
Р. Гало
56'
16'
Желтая карточка
Д. Константинидис
ГОЛ! 1:0!
Л. Бойе
Пас отдал
Э. Понсе
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Василиос Баркас
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
12
Родриго Гало
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
95
Алеф
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Арис
3
Мергим Маврай
ЦЗ
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
Главный тренер
Апостолос Манциос
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
3-2-2-3
1
Баркас
15
Чосич
6
Оиконому
12
Гало
23
Хульт
2
Бакакис
6
Галанопулос
95
Алеф
9
Понсе
15
Бойе
10
Ливайя
2-4
3
Маврай
32
Константинидис
8
Баша
16
Гама
18
Гарсия
6
Сиопис
Остались в запасе
АЕК
Арис
70
Яннис Янниотас
ПВ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
70
Яннис Янниотас
ПВ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча АЕК - Арис
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Информация о матче
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