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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Аталанта
Фиорентина - Аталанта: обзор матча 30 сентября 2018
Фиорентина
30.09.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 0
Завершен
Аталанта
63'
Ж. Верету (П)
90+4'
К. Бираги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Аталанта
ГОЛ! 2:0!
К. Бираги
90'
+4
Желтая карточка
Э. Фернандес
90'
+2
Желтая карточка
А. Лафон
90'
86'
Желтая карточка
А. Гомес
Замена
В. Лорини
️️️️
Жерсон
81'
80'
Замена
М. Барроу
️️️️
Р. Фройлер
77'
Замена
А. Аднан
️️️️
Т. Кастань
70'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Д. Манчини
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Верету
63'
61'
Желтая карточка
Р. Толой
54'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
Замена
К. Миральяс
️️️️
М. Пьяца
54'
Желтая карточка
В. Уго
52'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
М. Бенасси
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
8
Жерсон
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
4-3-1-2
40
Лафон
3
Бираги
2
Пеццелла
14
Уго
31
Миленкович
24
Бенасси
8
Жерсон
17
Верету
14
Кьеза
18
Симеоне
7
Пьяца
3-3-1-1-2
95
Голлини
19
Паломино
21
Кастань
23
Манчини
33
Хатебур
15
де Рон
2
Толой
8
Фройлер
8
Пашалич
91
Сапата
10
Гомес
24
Бенасси
6
Фернандес
6
Фернандес
24
Бенасси
8
Жерсон
16
Лорини
16
Лорини
8
Жерсон
7
Пьяца
87
Миральяс
87
Миральяс
7
Пьяца
21
Кастань
6
Аднан
6
Аднан
21
Кастань
23
Манчини
24
Ригони
24
Ригони
23
Манчини
8
Фройлер
99
Барроу
99
Барроу
8
Фройлер
Остались в запасе
Фиорентина
Аталанта
4
Кевин Дикс
ПЗ
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
4
Кевин Дикс
ПЗ
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Фиорентина - Аталанта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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