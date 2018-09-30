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РПЛ 2026/2027
Анжи - Зенит
Анжи - Зенит: обзор матча 30 сентября 2018
Анжи
30.09.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Зенит
71'
А. Понсе
83'
В. Кулик (П)
47'
К. Маркизио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Зенит
Желтая карточка
Ю. Дюпин
90'
+4
Замена
Д. Глебов
️️️️
М. Рабиу
84'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Кулик
83'
82'
Желтая карточка
И. Смольников
82'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Э. Набиуллин
Замена
Г. Ондуа
️️️️
А. Понсе
80'
Красная карточка
Д. Белоруков
75'
ГОЛ! 1:1!
А. Понсе
Пас отдал
А. Ахъядов
71'
Замена
А. Ахъядов
️️️️
П. Долгов
69'
61'
Замена
А. Кокорин
️️️️
К. Маркизио
Желтая карточка
И. Удалый
60'
Желтая карточка
И. Чайковский
59'
47'
ГОЛ! 0:1!
К. Маркизио
46'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
О. Шатов
9'
Желтая карточка
Л. Паредес
Желтая карточка
К. Савичев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
27
Олег Шатов
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Анжи
1
Владимир Сугробов
ВР
37
Павел Калошин
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
17
Достон Хамдамов
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-2-2-2
99
Дюпин
4
Чансельор
3
Удалый
21
Белоруков
4
Савичев
4
Чайковский
19
Рабиу
13
Гиголаев
55
Кулик
91
Долгов
9
Понсе
4-1-1-3-1
99
Лунев
8
Смольников
13
Нету
20
Иванович
3
Набиуллин
5
Паредес
10
Маркизио
9
Дриусси
21
Ерохин
27
Шатов
22
Дзюба
19
Рабиу
15
Глебов
15
Глебов
19
Рабиу
9
Понсе
5
Ондуа
5
Ондуа
9
Понсе
91
Долгов
33
Ахъядов
33
Ахъядов
91
Долгов
27
Шатов
14
Кузяев
14
Кузяев
27
Шатов
10
Маркизио
9
Кокорин
9
Кокорин
10
Маркизио
3
Набиуллин
91
Заболотный
91
Заболотный
3
Набиуллин
Остались в запасе
Анжи
Зенит
1
Владимир Сугробов
ВР
37
Павел Калошин
ЦЗ
17
Достон Хамдамов
ЦП
88
Иван Маркелов
ЛВ
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
37
Павел Калошин
ЦЗ
17
Достон Хамдамов
ЦП
88
Иван Маркелов
ЛВ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Анжи - Зенит
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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