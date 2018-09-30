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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Стандард
Остенде - Стандард: обзор матча 30 сентября 2018
Остенде
30.09.2018, воскресенье, 19:00
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Стандард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Стандард
Желтая карточка
А. Бьелица
29'
3'
Желтая карточка
М. Карсела-Гонсалес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
40
Фабрис Ондоа
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
16
Александар Бьелица
ЦЗ
55
Фернандо Канесин
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остенде
28
Вилльям Дютуа
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
43
Сандер Копман
ЦП
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
4-2
40
Ондоа
5
Томашевич
27
Капон
16
Бьелица
4
Фас
55
Канесин
26
Вандендрище
2-5
13
Очоа
39
Каванда
19
Фай
34
Лайфис
59
Цимирот
16
Карсела-Гонсалес
4
Уче
18
Марин
Остались в запасе
Остенде
Стандард
28
Вилльям Дютуа
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
43
Сандер Копман
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
28
Вилльям Дютуа
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
43
Сандер Копман
ЦП
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Остенде - Стандард
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Стадион:
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2023.06.21 22:59
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3
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2
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1
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2023.03.22 11:31
2
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1
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2019.12.28 00:15
1
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2019.11.27 21:12
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2019.11.27 13:29
1
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2023.06.21 22:59
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2023.04.18 07:48
3
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2023.01.18 15:45
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2023.01.18 14:51
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2023.01.18 11:57
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