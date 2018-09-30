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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Фламенго
Баия - Фламенго: обзор матча 30 сентября 2018
Баия
30.09.2018, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
0 : 0
Завершен
Фламенго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Баия - Фламенго
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Фонте-Нова
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Баия
Фламенго
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
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