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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Витесс
Фейеноорд - Витесс: обзор матча 30 сентября 2018
Фейеноорд
30.09.2018, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 7 тур
2 : 1
Завершен
Витесс
47'
Э. Боттегин
88'
Р. ван Перси
32'
М. Беро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Витесс
Красная карточка
Р. ван Перси
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Р. ван Перси
88'
63'
Желтая карточка
А. Бюттнер
63'
Красная карточка
Т. Брунс
ГОЛ! 1:1!
Э. Боттегин
Пас отдал
С. Бергейс
47'
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Беро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Витесс
82
Эдуарду
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
10
Томас Брунс
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
25
Наварон Фор
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Фейеноорд
4
Свен ван Бик
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Яссин Аюб
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
2-1-4-1
1
Вермеер
6
Сент-Джуст
31
Боттегин
21
Торнстра
6
ван дер Хейден
52
Вилена
23
Бергейс
8
Класи
32
ван Перси
2-5-1-1
82
Эдуарду
15
Караваев
28
Бюттнер
17
Сереро
10
Брунс
22
Беро
6
Кларк-Салтер
7
Беренс
25
Фор
9
Матавж
Остались в запасе
Фейеноорд
Витесс
4
Свен ван Бик
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Яссин Аюб
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
8
Али Мухтар
ОП
22
Ремко Пасвер
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
4
Свен ван Бик
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Яссин Аюб
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Остались в запасе
8
Али Мухтар
ОП
22
Ремко Пасвер
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Фейеноорд - Витесс
1
2
2
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
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