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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Милан
Сассуоло - Милан: обзор матча 30 сентября 2018
Сассуоло
30.09.2018, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 4
Завершен
Милан
68'
Ф. Джуричич
39'
Ф. Кессье
50'
Сусо
60'
С. Кастильехо
90+4'
Сусо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Милан
90'
+4
ГОЛ! 1:4!
Сусо
Желтая карточка
Рожерио
70'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Джуричич
Пас отдал
Рожерио
68'
60'
ГОЛ! 0:3!
С. Кастильехо
Пас отдал
Х. Чалханоглу
50'
ГОЛ! 0:2!
Сусо
Пас отдал
Д. Бонавентура
39'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кессье
17'
Желтая карточка
Л. Билья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
4-1-2-3
47
Консильи
13
Рожерио
6
Марлон
67
Феррари
14
Лирола
5
Локателли
8
Сенси
10
Бурабиа
29
Ди Франческо
27
Боатенг
94
Берарди
4-4-2
1
Доннарумма
20
Абате
37
Мусаккио
26
Романьоли
13
Родригес
7
Бонавентура
19
Кессье
6
Билья
20
Чалханоглу
10
Сусо
70
Кастильехо
Остались в запасе
Сассуоло
Милан
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
13
Жереми Бога
ЛВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
13
Жереми Бога
ЛВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Сассуоло - Милан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
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