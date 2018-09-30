Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Фенербахче
Ризеспор - Фенербахче: обзор матча 30 сентября 2018
Ризеспор
30.09.2018, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Фенербахче
30'
В. Мурики
35'
А. Умар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Фенербахче
57'
Желтая карточка
Я. Бензия
ГОЛ! 2:0!
А. Умар
35'
ГОЛ! 1:0!
В. Мурики
Пас отдал
М. Услу
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Ризеспор
1
Самир Уйкани
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
88
Йигитан Гювели
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
4-2-2
23
Аккан
8
Камдали
77
Оваджикли
14
Брабец
54
Услу
10
Болдрин
6
Чагыран
30
Умар
19
Мурики
3-1-2-2-1
23
Текин
13
Рейес
2
Озбайраклы
33
Али Калдырым
33
Нойштедтер
92
Шаешу
5
Топал
8
Бензия
24
Айю
19
Слимани
Остались в запасе
Ризеспор
Фенербахче
1
Самир Уйкани
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
88
Йигитан Гювели
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
88
Йигитан Гювели
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Ризеспор - Фенербахче
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
Новости команд
Все
Ризеспор
Фенербахче
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Ризеспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 9-го тура
25 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: кто победит в матче 8 тура Суперлиги Турции 2026/2027
15 октября
«Гезтепе» – «Ризеспор»: кто победит в матче 6-го тура Суперлиги 2026/2027
19 сентября
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+