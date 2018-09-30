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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Коньяспор
Гезтепе - Коньяспор: обзор матча 30 сентября 2018
Гезтепе
30.09.2018, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Коньяспор
24'
К. Джером
41'
Я. Озтекин
49'
М. Ятабаре
90+5'
О. Али Саинер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Коньяспор
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
О. Али Саинер
49'
ГОЛ! 2:1!
М. Ятабаре
ГОЛ! 2:0!
Я. Озтекин
41'
37'
Желтая карточка
Д. Милошевич
ГОЛ! 1:0!
К. Джером
Пас отдал
Я. Озтекин
24'
19'
Желтая карточка
О. Али Саинер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Гезтепе
71
Андре Бийого Поко
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
19
Вильфред Мок
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
3-2-1
34
Бету
3
Траоре
4
Тити
89
Гассама
7
Озтекин
5
Боргес
35
Джером
4-1-2-1-1
1
Киринтили
89
Скубич
5
Ай
87
Озторун
42
Саинер
16
Йонссон
27
Милошевич
8
Евтович
7
Фофана
9
Ятабаре
Остались в запасе
Гезтепе
Коньяспор
71
Андре Бийого Поко
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
19
Вильфред Мок
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
71
Андре Бийого Поко
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
19
Вильфред Мок
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Гезтепе - Коньяспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Конья
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