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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Дженоа
Фрозиноне - Дженоа: обзор матча 30 сентября 2018
Фрозиноне
30.09.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 2
Завершен
Дженоа
41'
К. Киано (П)
33'
К. Пентек
36'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Дженоа
84'
Желтая карточка
Л. Маццителли
70'
Желтая карточка
Сандро
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
61'
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
56'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Киано
41'
36'
ГОЛ! 0:2!
К. Пентек
33'
ГОЛ! 0:1!
К. Пентек
Желтая карточка
Э. Гольданига
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
13
Раман Чибса
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
28
Камилло Киано
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
49
Ромуло
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
3-2-2-3
57
Спортиелло
19
Капуано
18
Саламон
18
Гольданига
3
Молинаро
7
Дзампано
13
Чибса
20
Халлфредссон
18
Перица
28
Киано
10
Кэмпбелл
3-3-4
13
Раду
4
Бираски
2
Сполли
4
Кришито
30
Сандро
49
Ромуло
7
Хильемарк
21
Пандев
9
Пентек
8
Куаме
88
Лазович
Остались в запасе
Фрозиноне
Дженоа
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
13
Педру Перейра
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Фрозиноне - Дженоа
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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